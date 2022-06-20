انت الان تتابع خبر يا مدلع الحبايب يا ذهب.. أسعار الذهب حبة فوق وحبة تحت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائمًا يبحث عدد كبير من المواطنين على أسعار الذهب، وخاصة سعر جرام 21، حيث أنه الأكثر مبيعًا في الأسواق.

أسعار جرام الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين نحو 1004 جنيهات للبيع، و1008 جنيهات للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1147 جنيها للبيع، و1152 جنيها للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 861 جنيها للبيع، و864 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8032 جنيه للبيع وسعر 8064 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب، زيادة 15 جنيها عن سعر الجرام بنهاية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، مما نتج عنه ارتفاع سعر الذهب عالميًا.