مال وأعمال

الاقتصاد البحريني ينمو بنسبة 5.5% في الربع الأول من 2022

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البحريني ينمو بنسبة 5.5% في الربع الأول من 2022 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 10:12 مساءً - _ قال اجتماع لمجلس الوزراء البحريني اليوم الإثنين، أن الاقتصاد نما بمقدار 5.5 في المائة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022.

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وأضافت أن القطاع غير النفطي سجل نموا بلغ 7.8 في المائة في نفس الفترة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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