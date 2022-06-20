انت الان تتابع خبر عاجل| المالية تجدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدولت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022، وقسمت الوزرات والهيئات التابعة لها على 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما راعت عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها.

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

وأكدت بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يونيو غدًا، لـ33 وزارة وهيئة، وصرف مرتبات 33 وزارة أخرى يوم 22 يونيو.

وحددت الوزارة أن وجميع الوزارات وباقي الجهات الأخرى، سيتم صرف رواتبهم أيام 23 و26 و27يونيو لكل العاملين بالدولة على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

من جانبه، قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزارة وضعت مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأكد أنها قررت بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين يوم 24 يوليو المقبل، وصرف مرتبات شهر أغسطس 2022 يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 يوم 21 سبتمبر المقبل.