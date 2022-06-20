الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يحلل أداء الشركات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 07:12 مساءً - دينا مجدي_ أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماع الاتحاد باجتماعات مع الشركات العريقة الناجحة العاملة بأفريقيا لأكثر من 20 عام، لافتًا إلى تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر المهددة للاستثمار بالدول الشقيقة، ومن ثم تم إرسالة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف سعد أن الاستثمار والتطوير الذي تقوم به الشركات المصرية بالدول الإفريقية يحتاج لرؤية استراتيجية للشركة تتضمن خطة مفصلة لما يتم تقديمه، وإدراك طرق استرداد القيم المالية المصروفة محققة عائد الاستثمار لها، خاصة وسط وجود استثمارات صينية بالبلاد.