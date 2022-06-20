دوت الخليج تلخص مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة في 17 رسما…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 06:11 مساءً - إعداد وتصميم – جلال مصطفى _ بالتوازي مع الحوار الذي بدأته جريدة دوت الخليج حول مسودة سياسة ملكية الدولة ، تنشر بوابة دوت الخليج جورنال ملخصا لمسودة الوثيقة في 17 رسم معلوماتي.

كانت جريدة دوت الخليج قد أعلنت قبل أيام بدء حوار مجتمعي حول مسودة الوثيقة، واستضافت في صالونها الشهري نخبة من قادة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة المسودة وأولويات القطاع الخاص في هذه الفترة.

ويأتي الحوار الذي بدأته جريدة دوت الخليج كمساهمة منها في إثراء النقاشات حول مسودة الوثيقة، جنبا إلى جنب مع الحوار الحكومي.

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وبالعودة إلى الرسوم المعلوماتية.. فإنها تلخص مختلف محاور مسودة الوثيقة، بداية من أهداف ومعايير وضعها، والقطاعات التي تتجه الدولة للتخارج كليا أو جزئيا، أو تثبيت ورفع حصصها بها، إلى رصد أشكال الشراكة وآليات التخارج.

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اضغط لتحميل الرسوم المعلوماتية لمسودة وثيقة ملكية الدولة بصيغة بي دي إف