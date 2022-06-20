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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي: المرأة تمثل 66% من العمالة بإفريقيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 06:11 مساءً - دينا مجدي_ أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة الجارية تستلزم تعزيز سبل النهوض في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية بالعالم، منذ جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الفترة الجارية تشهد ركود اقتصادي سيتبعه ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وأكدت القباج خلال كلمتها في النسخة السابعة من ملتقى “بناة مصر”، ضرورة أن تتضمن نصوص الحماية الاجتماعية لأصحاب الأعمال ومنها التشييد والبناء؛ التزام الدول بالحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية التأمينية ضد مخاطر البطالة والعجز والوفاة، إضافة إلى حتمية التمكين الاقتصادي للمرأة والتركيز باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية حيث تمثل 66% من قوة العمل في أفريقيا.
وأضافت أن الدول الإفريقية والعربية أصبحت تنظر إلى مواردها خاصة في ظل تصاعد السياسات التي تنادي بضرورة حوكمة الموارد، قائلة إن إفريقيا هي القارة الأكثر شبابا وحيوية حيث تضم 54 دولة من إجمالي 206 دولة حول العالم، أي تمثل نحو 25% من دول العالم وتمتلك 40% من احتياطي الذهب العالمي، و30% من المعادن و90% من البلاتين، واكبر احتياطي من اليورانيوم والماس، 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، كما تمتلك من 30% إلى 50% من مجموع الثروة التي تكفل فرص تحقيق التنمية المستدامة.
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