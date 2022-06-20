أحمد السويدي: مصر تتوسع باستثماراتها داخل الدول الإفريقية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 06:11 مساءً - دينا مجدي _ أكد المهندس أحمد السويدي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، أن مصر بدأت نشاطها في الدول الإفريقية منذ أكثر من 20 عام، بالتركيز على البنية التحتية، قائلًا إن مصر تعد شريك رئيسي للدول الإفريقية الشقيقة، حيث أن الدول الأفريقية في حاجة إلى تطور للبنية التحتية لمئة عام قادم، ومصر لديها الكثير لتقدمه للأشقاء الأفارقة.

ولفت السويدي إلى التطور الهائل الذي شهدته الدولة المصرية خلال الـ5 سنوات الماضيين من تطورات وإنشاءات للبنية التحتية، بما تحتويه من طرق وكباري، وكهرباء وغيرهم، موضحًا أن هذه هي الخطة المستهدف تنفيذها في الدول الإفريقية، بدعم من البنك الإفريقي الإسلامي، وتقديم الشركات المصرية لحلول، بهدف تطوير القارة الإفريقية.

وأشار إلى جهود شركة السويدي إلكتريك على مدار الـ20 عام الماضيين بتقديم استثمارات ضخمة بالدول الأفريقية منها تنزنيا وزامبيا ونيجريا وغيرهم.