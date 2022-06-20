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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق ترويج الصناعات بالكونغو: نتعاون مع حسن علام لتنفيذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:09 مساءً - دينا مجدي_ أكد كريستيان أومبلينجو مواكا، نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، أن الصندوق لديه تعاون متكامل ومثمر مع الشركات المصرية وعلى رأسها حسن علام ، لتحسين البنية التحتية وتحقيق المنفعة العامة.
وأوضح مواكا خلال كلمته بملتقى بناة مصر في دورته السابعة 2022، أن التعاون مع شركة حسن علام، يهدف إلى تنفيذ عدة مشروعات خاصة بالبنية التحتية.
وقال نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إنه تم إنشاء العديد من الطرق بفضل الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية، والمؤسسات المالية والتي مدت العون إلينا، من خلال تزويدنا بالعديد من الخبرات.
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