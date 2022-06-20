مال وأعمال

وزير مقاطعة دنجلي: نسعى للشراكة مع مصر لتطوير الزراعة بساحل…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير مقاطعة دنجلي: نسعى للشراكة مع مصر لتطوير الزراعة بساحل… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:09 مساءً - دينا مجدي_ قال جاوسو توريه، وزير مقاطعة دنجلي في كوت ديفوار، إن مصر شهدت تجربة هامة وملهمة لنا بالقطاع الزراعي، جاء ذلك خلال مؤتمر ملتقى بناه مصر بدورته السابعة 2022.

predco_adv_2021

وأكد توريه استعداد ساحل العاج للدخول في شراكات مع مصر للنهوض بالقطاع الزراعي للاستفادة من الخبرات المصرية والأنشطة التي تتم بها في ذلك القطاع، والخروج من الزراعة التقليدية إلى الحديثة.

Edita2021

وكشف توريه، توقيع شراكات مع احدى الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات ساحل العاج، إضافة إلى وجود فريق يمكنه أن ينفذ تلك المشروعات في كوت ديفوار.

ولفت إلى التطوير الذي سيلحق القطاع الاقتصادي، عقب تنمية المشروعات الزراعية، والتي ستسهم في حل مشكلات الري، لينهض بالدولة بشكل عام والفلاح بشكل خاص وهو ما يستفادوا منه من خلال التجربة المصرية.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير مقاطعة دنجلي: نسعى للشراكة مع مصر لتطوير الزراعة بساحل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا