وزير مقاطعة دنجلي: نسعى للشراكة مع مصر لتطوير الزراعة بساحل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:09 مساءً - دينا مجدي_ قال جاوسو توريه، وزير مقاطعة دنجلي في كوت ديفوار، إن مصر شهدت تجربة هامة وملهمة لنا بالقطاع الزراعي، جاء ذلك خلال مؤتمر ملتقى بناه مصر بدورته السابعة 2022.

وأكد توريه استعداد ساحل العاج للدخول في شراكات مع مصر للنهوض بالقطاع الزراعي للاستفادة من الخبرات المصرية والأنشطة التي تتم بها في ذلك القطاع، والخروج من الزراعة التقليدية إلى الحديثة.

وكشف توريه، توقيع شراكات مع احدى الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات ساحل العاج، إضافة إلى وجود فريق يمكنه أن ينفذ تلك المشروعات في كوت ديفوار.

ولفت إلى التطوير الذي سيلحق القطاع الاقتصادي، عقب تنمية المشروعات الزراعية، والتي ستسهم في حل مشكلات الري، لينهض بالدولة بشكل عام والفلاح بشكل خاص وهو ما يستفادوا منه من خلال التجربة المصرية.