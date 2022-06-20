أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق السعودية وتسجل قفزة مفاجئة اليوم الإثنين، 20/حزيران/2022.. تفاصيل

*أسعار الذهب اليوم في السعودية:

هذا وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، إلى 222.41 ريال (59.27 دولار) مقابل 222.04 ريال (59.19 دولار) خلال تعاملات ، لرصد أسعار الذهب لحظيًا في السعودية.

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 194.61 ريال (51.87 دولار) مقابل 194.29 ريال (51.79 دولار) خلال تعاملات أمس.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 166.81 ريال (44.46 دولار).

وحول أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 129.74 ريال (34.58 دولار).

*سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية:

وانتعش سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، نحو 6917 ريالات (1843 دولارًا).

في حين بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، نحو 1557 ريالا (414.92 دولار).