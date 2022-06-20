انت الان تتابع خبر شهادة بنك التعمير والإسكان بفائدة أعلى من 14% .. هتزغلل عنيك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك التعمير والإسكان من خلال بيان على موقعه الإلكتروني، عن طرح شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة أعلى من 14% والمتاحة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

مميزات شهادة بنك التعمير والإسكان:

يكون العائد على شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من بنك التعمير والإسكان، ثابت سنوي ويصرف شهريا بفائدة 13.5%، كما نصف سنوي بفائدة 13.75%، بينما يصل إلى 14.25% عند صرفه سنويا.

أما في حالة كسر الشهادة قبل موعدها، يصل سعر الاسترداد إلى 4.75% خلال العام الأول من تاريخ الاكتتاب، فيما تصل النسبة إلى 4% عند التقدم بطلب الاسترداد خلال العام الثاني، و3.75% خلال العام الثالث.

ويكون الحد الأدنى لفتح حساب بالبنك 1000 جنيه ومضاعفاته، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق، ودفع مصروفات إدارية، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك بكافة المحافظات.