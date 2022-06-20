انت الان تتابع خبر البنزين والديزل والكاز.. جنون ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الإثنين، إن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 1279.4 دولار للطن في الأسبوع الثالث مقارنة مع معدل سعره في الثلث الأول من حزيران والذي بلغ 1267.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1341.7دولار للطن مقابل 1321.1دولار المسجل في الثلث الأول من حزيران وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%، وارتفع سعر الديزل من 1282دولار للطن الى 1325.9دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.

وارتفع سعر الكاز من 1345.4دولار للطن الى 1396.1دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%، وارتفع سعر زيت الوقود من 597.5 دولار للطن الى 608.2 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 750 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر ايار الماضي والذي بلغ 857.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.5% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 126.6دولار للبرميل مقابل 126.4دولار المسجل في الثلث الأول من شهر حزيران الحالي.