شركات الطيران العالمية تقلص خسائرها خلال 2022 وسط تحسن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:10 مساءً - سي ان بي سي _ أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن الانتعاش الكبير في السفر الجوي من مستوياته بعد جائحة كورونا سيسمح لشركات الطيران العالمية بتقليص خسائرها هذا العام وربما العودة مرة أخرى إلى تحقيق أرباح في عام 2023.

وتوقع الاتحاد أن تتكبد شركات الطيران العالمية خسارة قدرها 9.7 مليار دولار في 2022، مقارنة مع 42.1 مليار دولار في عام 2021.

وجاءت توقعات عام 2022 أفضل بحوالي ملياري دولار من توقعات سابقة بخسارة قدرها 11.6 مليار دولار، كما أن خسائر العام الماضي أقل مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 52 مليار دولار، على الرغم من تحذير شركات الطيران التي تجتمع في قطر من أن يقوض ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم الانتعاش الهش.

وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا، في اجتماع سنوي بحضور مديري شركات الطيران إنه من المتوقع تحقيق ربح على مستوى القطاع في عام 2023.