انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين.. “الكوسة بـ 7 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج ”، أسعارالخضروات والفاكهة، بشكل دوري، وفي إطار ما يقدمه للقراء من خدمات يومية من بينها الأسعار اليومية، وخلال اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرار وثبات في غالبية الأصناف.

أسعار الخضروات والفاكهة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 25 جنيهًا.

– كيلو الكوسة بـ7 جنيهات.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.

– كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو البطيخ الجيزاوي بـ 6 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.