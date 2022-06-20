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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الشرقية للدخان تراجع أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل نهاية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 01:08 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية – قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، إن مجلس الإدارة سيجتمع نهاية الشهر الجاري لبحث أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل في ضوء تكلفة الإنتاج، وتداعيات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وندرة المواد الخام.
وأضاف أمان، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة ستحتوي أي زيادة قدر المستطاع.
وفي سياق آخر، أشار أمان إلى أن «إيسترن كومباني» تسير في إجراءات الانتهاء من الاستحواذ على حصة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ.
وتوقع ألا تقل استثمارات الشركة عن مليار جنيه، على أن يضع المساهمون في الشركة نسبتهم من رأس المال بحسب حصة كل مساهم، ويبحث كل منهم عن سبل توفير رأس المال سواء تمويلات بنكية أو ذاتية.
كما كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» عن اتجاهها لطرح منتجين جديدين خلال العام المالي المقبل، مؤكدا طرح «التبغ المسخن» الذي يندرج تحته عدة منتجات بأطعمة مختلفة بجانب المعسل الفواكه.
وقال أمان إن الشركة تتجه لطرح كميات محدودة من المنتجات الجديدة لرؤية مدى تقبل السوق للأصناف الجديدة، مؤكدا أن هناك تجهيزات كبيرة لطرح المعسل الفواكه خلال العام المالي المقبل.
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