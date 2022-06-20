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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تأجيل فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة، والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر القادم إلى العام المقبل في موعد يتحدد لاحقا.
وبحسب بيان لإدارة المهرجان، جاء القرار “حرصًا على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا؛ أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها وتأكيد منذ الدورة الأولى للمهرجان”.
وستعلن اللجنة المنظمة للمهرجان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.
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