مال وأعمال

تأجيل فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي إلى…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تأجيل فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي إلى… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة، والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر القادم إلى العام المقبل في موعد يتحدد لاحقا.

predco_adv_2021

وبحسب بيان لإدارة المهرجان، جاء القرار “حرصًا على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا؛ أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها وتأكيد منذ الدورة الأولى للمهرجان”.

Edita2021

وستعلن اللجنة المنظمة للمهرجان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي إلى… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا