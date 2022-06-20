انخفاض معدل البطالة إلى 22.8%؜

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رياض - احمد صلاح - أفاد تقرير دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي الذي صدر الاثنين، أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي، انخفض إلى 22.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغ 2.2 نقطة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الأول من 2022 بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021.

وأوضح أن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الأول من عام الحالي 20.5% مقابل 31.5% للإناث.

وبحسب التقرير فإن معدل البطالة للذكور انخفض بمقدار 3.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار3.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وبين أن البطالة انخفضت للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الرابع للعام 2021.