انت الان تتابع خبر تطورات الذهب على الميزان الاردني.. سعر البيع والشراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,10 و 33,60 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.