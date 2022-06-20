انت الان تتابع خبر وزارة الاشغال تطرح عطاءً.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، العطاء الخاص بصيانة أجزاء متفرقة من طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وتبدأ أعمال الصيانة المعنية في العطاء، من نقطة التقاء الدوار السابع (ميدان الأمير طلال بن محمد) مع الدوار الثامن لغاية جسر مطار الملكة علياء الدولي وبطول 31 كلم وبالاتجاهين.

ودعت الوزارة المقاولين المصنفين في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الثانية والثالثة، إلى مراجعة دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20/6/2022 ولغاية يوم الاثنين الموافق 27/6/2022.

وتاليا التفاصيل:



