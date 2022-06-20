انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين : الفراخ نزلت أكتر من 2 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين انخفضت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 42.25

2- جنيه، بتراجع 28 قرشًا.- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 51.91 جنيه بتراجع 65 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.48 جنيه، بتراجع 2.04 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأثنين فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 55.18 جنيه، بزيادة 76 قرشًا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 57.33 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 65.12 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.