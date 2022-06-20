نعرض لكم الان تفاصيل خبر نيفين جامع: اتحاد الصناعات يطلق 3 مبادرات جديدة في مجال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التوجه نحو التحول الرقمي في مجالي التجارة والصناعة والاستثمار أصبح ضرورة حتمية لدفع قاطرة التنمية المستدامة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وربطها بالمنظومة الصناعية، وهو ما يتطلب التكامل بين الرؤى الاستراتيجية وترسيخ الابتكار ورفع جودة التعليم وتطوير المهارات وتأهيل الشركات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات افتتاح مؤتمر “وطن رقمي” والمعرض المصاحب له، والذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن 3 مبادرات من خلال اتحاد الصناعات المصرية تتضمن مبادرة لجنة التحول الرقمي باتحاد الصناعات المصرية لدعم مسيرة الغرف المختلفة خلال خطتها للتحول الرقمي، ومبادرة go to Africa التي تستهدف بحث الفرص التصديرية للشركات المصرية في القارة السمراء، ومبادرة Manu Tech لربط قطاعات الصناعة المختلفة بالثورة الرقمية.

وأوضحت جامع أن هذا المؤتمر يأتي تزامنا مع الاهتمام البالغ الذي توليها القيادة السياسية المصرية لترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية، لا سيما في ظل الفرص الكبيرة التي تلوح لمصر لتعزيز مكانتها الإقليمية وريادتها العربية اعتماداً على مقومات النجاح العديدة التي تمتلكها من خلال كوادرها البشرية وتوجهات الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر “وطن رقمي” نجح في جذب أنظار الأشقاء العرب والأفارقة للتعرف على المميزات التنافسية المصرية وتبادل الخبرات الرقمية وبحث آفاق التعاون المستقبلية.

ولفتت إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة نخبة من ممثلي الدول الأفريقية لتعظيم الشراكات الإقليمية وتقليل الفجوة بين فرص التوسع للشركات المصرية في القارة السمراء ومتطلبات الدول المختلفة وبحث سبل التعاون المستقبلية.

وأضافت جامع أن المؤتمر يعد همزة الوصل بين مختلف الغرف بإتحاد الصناعات المصرية والمسئولة عن تطوير قطاعاتها المختلفة وبين قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تجمع فريد من شأنه فتح مجالات للحوار وبحث سبل التعاون من خلال رصد المتطلبات والوقوف على المعوقات وشرح القيمة المضافة من التطبيقات الحديثة لأدوات التحول الرقمي.

ومن جانبه، قال الدكتور فليكس موتاتي، وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا، إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التكنولوجيا باعتبارها من أهم الدول التي ساهمت في نقل التكنولوجيا وآليات التحول الرقمي في الأسواق الإفريقية، وهو ما يمثل خطوة هامة في خطة زامبيا نحو التحول الرقمي.

ولفت إلى أن مصر شهدت علي مدار السنوات الماضية تطورات واضحة في مجال البنية التحتية المحفزة للتطورات التكنولوجية.

وبدوره، قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إنها تستهدف من خلال المؤتمر إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة في التكنولوجيا للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع الأعمال.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد انعقاد العديد من الفعاليات وورش العمل التي تسلط الضوء على سبل الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي ودور المرأة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي والفرص التصديرية لقطاع التكنولوجيا.

وتفقدت الوزيرة المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يحظى بمشاركة 60 شركة مصرية متخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية والمحتوي الرقمي، والأمن السيبراني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.