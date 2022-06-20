انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنن – عيار 21 ماسك على 1006 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 1006 جينه للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.