انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. “يا بخت اللي اشترى” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حافظت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 20 يونيو 2022 على استقرارها وثباتها على نفس الأسعار المتزايدة والمعلنة منذ فترة كبيرة، لتشهد خلال المدة الحالية، تذبذب بسيط لكن دون العودة إلى سعرها الطبيعي حتى الآن، ومنذ قفزة مارس الماضي.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر البيض اليوم 20\6\2022:

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر طبق البيض البلدي في المزرعة لحوالي 58 جنيهًا ووصل للمستهلك من59 إلى 61 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض

سعر طبق البيض الأبيض الكبير بالمزرعة 53 جنيهًا، وللمستهلك من 55 إلى 57 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر طبق البيض الأحمر وصل إلى 55 جنيهًا بالمزرعة وللمستهلك من 56 إلى 58 جنيهًا.