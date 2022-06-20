انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم 20-6-2022.. “الفراخ رخصت” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل العديد من المواطنين بحثهم اليوم عن بورصة الدواجن اليوم، من أجل معرفة سعر الكيلو من أجل الشراء آملين تراجعها لمستوى سعرها الطبيعي، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، استقرارًا كبيرًا في غالبية الأصناف، وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، مقارنة بأسعار أمسِ.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بورصة الدواجن اليوم 20-6-2022

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 و36 جنيها للكيلو.

سعر سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيها للكيلو.

سعر سعر الدواجن البلدي سعر 45 جنيهًا.

سعر أسعار البط سعر 47 جنيها.

سعر سعر الشيش طاووق نحو 115 جنيهًا.