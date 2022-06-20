انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 20 يونيو.. “الأسمنت زاد 60 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار مواد البناء اليوم من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، ويحرص على تقديمها بشكل يومي بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، وخلال المدة الحالية، زاد متابعي أسعار مواد البناء بعد قفزة الحديد والأسمنت الأخيرة.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد اليوم الإثنين تسليم المصنع

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن.

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن.

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن.

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين تسليم المصنع

أسمنت العسكري بني سويف 1210 جنيها للطن

أسمنت المسلح 1300 جنيه للطن.

أسمنت المعلم 1250 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1260 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1270 جنيها للطن

أسمنت النصر 1270 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1310 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1260 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1220 جنيها للطن

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الألومنيوم

– سعر الألومنيوم الخام نحو 57000 جنيه للطن.

– سعر الألومنيوم الخام من نوع فلات بارد نحو 49000 جنيه للطن.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.