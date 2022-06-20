انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر.. “قاعد في مكانه” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، ومقابل الجنيه المصري، استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الصباحية الإثنين 20 يونيو 2022، بجميع البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، وسط بحث الكثير من المواطنين عن سعر الصرف اليوم، نظرًا لأهمية الدرهم الإماراتي الكبيرة بين الدول.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الحليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

في البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

في البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

في بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.