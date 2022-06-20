انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري الإثنين 20 يونيو.. “غالي وفي العالي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض “دوت الخليج”، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، ضمن قائمة أسعار يقدمها الموقع بشلك يومي لقرائه، ويحرص على تقديم كل ما هو جديد ويومي في العملات وسعر صرفها، وخلال الساعات الحالية، زاد البحث من قبل الكثيرين عن سعر الدينار الكويتي، وهو ما رصده الموقع منذ بداية العاملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل نحو 60.90 جنيه للشراء، و61.18 جنيه للبيع، مقابل 60.87 جنيه للشراء، و61.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.64 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، مقابل 58.55 جنيه للشراء، و61.24 جنيه للبيع أمس.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.64 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، مقابل 58.55 جنيه للشراء، و61.24 جنيه للبيع أمس.