حسم جدوى تنظيم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 11:05 صباحاً - دوت الخليج – تحسم إدارة ومنظمي مهرجان الجونة السينمائي، خلال الساعات المقبلة، جدوى إقامة الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي والتي كان من المقرر عقدها أكتوبر المقبل.

وعلمت بوابة دوت الخليج جورنال أنه يجرى التشاور حاليا حول مدي جدوى إقامة المهرجان هذا العام، في ظل الاوضاع العالمية والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن نهاية مارس الماضي، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة لمنصة الجونة السينمائية التي كان من المقرر انعقادها في الفترة ما بين 15-21 أكتوبر في مدينة الجونة، وتنظيم الدورة السادسة للمهرجان في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر المقبل.