انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “نزل الأرض في 24 ساعة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ مع بداية تعاملات الإثنين 20 يونيو 2022، حيث سجل في البنك المركزي انخفاضا ليصل إلى نحو 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع، مقابل 22.88 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر:

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل 22.77 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.80 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.