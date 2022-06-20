انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.. “الحجاج في أزمة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر الريال السعودي اليوم، محافظًا على استقراره أمام الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل اليوم صباح الإثنين 20 يونيو 2022، في مصر تباين ملحوظ، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة حيث جاء سعره في البنك المركزي، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخلبج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

البنك المركزي

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.