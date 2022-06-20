انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الإثنين 20 يونيو.. مفاجأة هتاكل البلطي بـ 20 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم، تباين كبير واستقرار ملحوظ في غالبية الأصناف الشعبية، أهمها السمك البلطي والبوري والمكرونة، كما استقر أيضًا سعر السمك الفيليه والجمبري مع بداية التعاملات في سوق العبور، في ظل بحث الآلاف من المواطنين عن سعر السمك اليوم.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الأسماك اليوم الإثنين 20 يونيو

سجل البلطى مقاس 1قرابة 31 إلى 37 جنيها

سجل البلطى مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سجل البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

الفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها.

قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.

سجل سعر البياض الأملس 60 إلى 110 جنيهات

قراميط 10 إلى 20 جنيها

الثعابين 50 إلى 250 جنيها

المكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها

المكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها

البرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

سجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها

المكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها،

البرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها

المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها

سمك موسى 90 إلى 150 جنيها

الكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

الجمبرى الجامبو مقاس 2 سجل 155 إلى 255 جنيها

الجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها

الجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.