انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 20-6-2022.. “شوف وصل لكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم، الإثنين 20-6-2022، استقرار كبير وثبات على نفس أسعار صرف نهاية تعاملات داخل البنوك المصرية، الأحد 19-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي، 18.7097 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.7883.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 20-6-2022

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل للشراء 18.7097، وللبيع 18.7883.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:

سجل 18.73جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل نحو 18.69جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل 18.73جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل 18.7400 للشراء، وللبيع وصل 18.7900.