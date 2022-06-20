انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر.. “صدمة ارتفع 30 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بقيمة 30 جنيهًا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، مقارنة بأمس الأحد، وذلك في سعر الجنيه الذهب، وارتفع جرام 21 الأكثر انتشارًا، 7 جنيهات عن أسعار أمس، وسط تزايد أعداد المتابعين والباحثين عن سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الإثنين 20 يونيو 2022 في مصر:

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب سجل 8050 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1150 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1007 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 868 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 635 جنيهًا

سجل 58.66 جنيه للشراء، و 61.25 جنيه للبيع.

أسعار الذهب أمس الأحد في مصر

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1000 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 850 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 620 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1145 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8020 جنيهًا