انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري الإثنين.. “تراجع الاسترليني” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع”دوت الخليج”، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، 20 يونيو، 2022، في إطار ما يقدمه بشكل يومي وكل صباح لقرائه، ويهتم بصرف العملات بشكل خاص، في ظل تزايد البحث من قبل المواطنين عنها، حيث يتابعون باستمرار أسعار العملات العربية والأجنبية، وهو ما يقدمه الموقع حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأحد 19 مايو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.60 للشراء، 19.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.83 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسري

19.25 للشراء و19.43 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.66 جنيه للشراء، و 61.25 جنيه للبيع.