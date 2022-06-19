مال وأعمال

تسلا تخسر أكثر من نصف مليار دولار مع انهيار بتكوين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تسلا تخسر أكثر من نصف مليار دولار مع انهيار بتكوين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 09:11 مساءً - العربية دوت نت – مع ارتفاع عملة بتكوين إلى آفاق جديدة على مدار العامين الماضيين، بدأت الشركات بقيادة المتحمسين للأصول الرقمية في إضافة العملة المشفرة شديدة التقلب إلى ميزانياتها العمومية.

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وكان هناك الكثير من المنطق وراء استثمار شركات مثل MicroStrategy وتسلا وBlock في بتكوين، وهو الحماية من خطر التضخم، حيث توقع البعض أن تريليونات الدولارات من التيسير الكمي المرتبط بوباء كورونا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا.

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ورغم استيعاب هذه الشركات أثر التيسير الكمي وضخ تريليونات الدولارات في الاقتصادات الكبرى وحتى الأسواق الناشئة، على معدلات التضخم، إلا أنهم أخطأوا في اعتقادهم أن بتكوين، ستعمل كوسيلة تحوط قوية.

انخفضت العملة المشفرة بأكثر من 70% تقريبا عن أعلى مستوى لها وسط ارتفاع التضخم، وهو ما يؤكد أن نظرية تلك الشركات كانت خاطئة.

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وسعت بتكوين خسائرها لتهبط إلى حوالي 18 ألف دولار حتى صباح اليوم الأحد، قبل أن ترتد مرة أخرى حول مستوى 19 ألف دولار، حيث استمرت المخاوف بشأن مساحة النمو بعد تجميد عمليات السحب من شبكة Celsius.

ولا تزال هذه الشركات تحتفظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وبدأت الخسائر غير المحققة تتراكم إلى أكثر من مليار دولار مجتمعة.

تكشف الخسائر عن أحد العوائق الكبيرة لإضافة أصول شديدة التقلب إلى الميزانية العمومية للشركات، والتي عادة ما تكون مخصصة للأصول الأكثر استقراراً مثل الدولار الأمريكي والأسهم والأصول.

وفي ما يلي تقدير للخسائر غير المحققة لدى تسلا وMicroStrategy وبلوك جراء تراجعات بيتكوين.

1. بلوك
ملكية بيتكوين: 8027 وحدة
متوسط التكلفة: 27407 دولارات
الخسائر المقدرة غير المحققة: 67.5 مليون دولار

2. تسلا
حجم محفظتها: 42000 بيتكوين
متوسط التكلفة: 31620 دولاراً
الخسائر المقدرة غير المحققة: 529.2 مليون دولار

3. مايكرو استراتيجي
حجم محفظتها: 129219 بيتكوين
متوسط التكلفة: 30700 دولار
الخسائر المقدرة غير المحققة: 1.51 مليار دولار

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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