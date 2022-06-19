انت الان تتابع خبر شهادات الخير والعز .. أعلى عائد لـ شهادات الادخار الخماسية في البنوك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تطرح البنوك العديد من شهادات الادخار الخماسية، وتختلف حسب المدة والتي تصل إلى 5 سنوات بعائد ثابت مميز، وسنتعرف عليها في هذا التقرير والتي تكون على النحو التالي:
أعلى عائد لـ شهادات الادخار الخماسية في البنوك:
1-شهادة المصرف المتحد:
مدة الشهادة الخماسية تبلغ 5 سنوات.
تمنحك عائد شهري مميز.
الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90.
الحد الأدنى لقيمة الشهادة 750 جنيه ومضاعفتها.
يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.
2-شهادة البنك العربي الأفريقي:
مدة الشهادة الخماسية تبلغ 5 سنوات.
تمنحك عائد شهري بنسبة 10.38%.
تمنحك عائد ربع سنوي بنسبة 10.63%.
تمنحك عائد نصف سنوي بنسبة 10.75%.
تمنحك عائد سنوي بنسبة 10.88%.
الحد الأدنى لقيمة الشهادة 5000 جنيه ومضاعفتها.
3-شهادة بنك التعمير والإسكان:
مدة الشهادة الخماسية تبلغ 5 سنوات.
الحد الأدنى لقيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة لا تزيد عن 90% من قيمتها.
يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.