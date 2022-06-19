انت الان تتابع خبر شهادات الخير والعز .. أعلى عائد لـ شهادات الادخار الخماسية في البنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطرح البنوك العديد من شهادات الادخار الخماسية، وتختلف حسب المدة والتي تصل إلى 5 سنوات بعائد ثابت مميز، وسنتعرف عليها في هذا التقرير والتي تكون على النحو التالي:

أعلى عائد لـ شهادات الادخار الخماسية في البنوك:

1-شهادة المصرف المتحد:

مدة الشهادة الخماسية تبلغ 5 سنوات.

تمنحك عائد شهري مميز.

الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90.

الحد الأدنى لقيمة الشهادة 750 جنيه ومضاعفتها.

يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.

2-شهادة البنك العربي الأفريقي:

مدة الشهادة الخماسية تبلغ 5 سنوات.

تمنحك عائد شهري بنسبة 10.38%.

تمنحك عائد ربع سنوي بنسبة 10.63%.

تمنحك عائد نصف سنوي بنسبة 10.75%.

تمنحك عائد سنوي بنسبة 10.88%.

الحد الأدنى لقيمة الشهادة 5000 جنيه ومضاعفتها.

3-شهادة بنك التعمير والإسكان:

مدة الشهادة الخماسية تبلغ 5 سنوات.

الحد الأدنى لقيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة لا تزيد عن 90% من قيمتها.

يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.