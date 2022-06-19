الشركة المالية والصناعية تستثمر 300 مليون جنيه للتوافق مع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 07:08 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية _ قال عبد العظيم العباسي رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية ، إن الشركة تستهدف زيادة حصتها بالسوق المحلية إلي 70% من إجمالي إستهلاك الأسمدة الفوسفاتية.

وأوضح العباسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدي المجتمع الأخضر .. الطريق نحو الجمهورية الجديدة، والذي تنظمه مؤسسة عالم المال فى دورته الأولي، أن الشركة استثمرت 300 مليون جنيه لتطوير مصعنين لإنتاج حامض الكبريتيك وكذلك تطوير آلية العمل بالشركة، وذلك للتوافق مع المعايير البيئية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية، أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 304.18 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 127.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت المبيعات خلال العام الماضي إلى 2.75 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه في 2020.

وأشار العباسى إلى أن الشركة تقوم بتصدير حوالي 50% من الإنتاج الشركة للأسواق العالمية.

وأكد أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، ولكن بالتعاون مع وزارة البيئة تم حل جميع المشكلات.