وزارة الصناعة: نسبة الانبعاثات الكربونية بمصر تمثل 0.6% من…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 07:08 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية _ قال الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن نسبة الانبعاثات الكربونية في مصر تمثل 0.6% من قيمة الانبعاثات العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفقا ل17 هدفا من أهداف الأمم المتحدة التي تتعلق بالتنمية المستدامة، كما تعمل على ثلاثة محاور اجتماعية وبيئية واقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030.

ونوه أن وزارة التجارة والصناعة تعمل مع الأمم المتحدة في مشروع يعتمد على تركيب الخلايا الشمسية بأسطح المنازل.

وأضاف أنه م توقيع عقد شراكة مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنشاء محطات كهربائية في محافظة شرم الشيخ لتركيب الخلايا الشمسية على أسطح الفنادق استعدادا لقمة المناخ كوب 27 للوصول إلى المدينة الخضراء.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع وزارة البيئة لإعادة تدوير المخلفات إلى طاقة، مؤكدا أنه جاري دراسة آليات جديدة لمصانع الأسمدة التي تتسبب في انبعاثات كربونية والعمل على البدائل المتاحة للاستثمار في الوقود البديل.