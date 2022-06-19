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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الشرقية للدخان: نتحرك بفاعلية نحو الاقتصاد الأخضر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطيه_ أوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، أن الاقتصاد الأخضر لم يكن مطروحًا فى الشركة، إلا أن بواقع دور المجمتمعي للشركة فكان لابد أن يكون هناك تحرك نحو هذا الاتجاه.
وأضاف أمان، خلال فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة”، والذى تنظمه مؤسسة عالم المال فى دورته الأولى، أن الشركة لديها أكبر محطة طاقة شمسية فى مصر، تعمل بكفاءة عالية.
وأكد أن الشركة تمتلك 350 فدانًا فى مجمع أكتوبر ومحطتان كهرباء، بمعنى أنها مدينة صناعية، يستخدم فيها المياه المعالجة، واللمبات الليد، فى الدواخل والمكاتب وسينسور للإطفاء، إضافة إلى محرقة يتم إعادة تدوير انبعاثاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان إلى أن الشركة لديها دور مجتمعي تسعى لتحقيقه، يتمثل في التحرك بفاعلية نحو الاقتصاد الأخضر.
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