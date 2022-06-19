انت الان تتابع خبر بشرة السعد لأصحاب المعاشات..قروض ميسرة من 4 بنوك مصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زف 4 بنوك مصرية بشرة سارة لأصحاب المعاشات؛ وذلك بمنحهم قروض شخصية بشروط وتفاصيل تختلف من بنك إلى أخر.

والبنوك الأربعة التي تمنح القروض لأصحاب المعاشات هي الأهلي المصري، ومصر والإسكندرية والقاهرة؛ت وذلك بعد تقديم بعض الأوراق التي تتضمن الأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي

شهادة من التأمينات الاجتماعية بقيمة المعاش مع إمكانية تحويلة على البنك أن سمح ذلك.

صورة إيصال مرافق حديث (مياه، كهرباء، غاز) ويحق للبنك طلب أي أوراق أخرى من العميل.

تفاصيل القرض من البنوك الأربعة

بنك الإسكندرية

-قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

-نسبة الفائدة: تتراوح من 14.5% إلى 21.5% سنويا على أساس متناقص حسب نوع تصنيف الشركة.

-نسبة المصاريف الإدارية: 2% تخصم من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

-فترة سداد القرض: من 6 شهور إلى 12 سنة.

-عمر العميل: لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

-الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

البنك الأهلي المصري

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه حتى مليون.

نسبة الفائدة: 15.5% سنويا متناقص.

نسبة المصاريف الإدارية: 2% إلى 3% حسب مدة سداد القرض وتخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

فتترة سداد القرض: من عام إلى 10 سنوات.

لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

بنك مصر

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

-نسبة الفائدة: من 17% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص حسب العميل.

-نسبة المصاريف الإدارية:1 % تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

-فترة سداد القرض: من 6 شهور إلى 8 سنوات.

-عمر العميل: لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

-الدخل الشهري: 500 جنيه كحد أدنى للمعاش.

بنك القاهرة

-قيمة القرض: من 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

-نسبة الفائدة: 17.5% سنويا على أساس متناقص.

-نسبة المصاريف الإدارية: 2.5% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

-فترة سداد القرض: من 6 شهور إلى 7 سنوات.

-عمر العميل: لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

-الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.