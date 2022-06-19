وزير البترول الأسبق: 300 شركة تعمل بمجال الطاقة المتجددة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطيه_أكد الدكتور أسامة كمال ، وزير البترول الأسبق ، امتلاك مصر أكثر من 300 شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك 3 محاور رئيسية لعناصر الاستدامة، تتمثل في الطاقة والمياه والغذاء.

وأضاف كمال، خلال جلسة حوارية يديرها أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، خلال فعاليات منتدي “المجتمع الأخضر الطريق نحو الجمهورية الجديدة”، والذي تنظمه مؤسسة عالم المال فى دورته الأولي، أن الاقتصاد الأخضر يدخل ضمن إعمار الأرض، حيث تتطلب الاستدامة الحفاظ على البيئة كأحد عناصر الاستدامة.

وأكد وزير البترول الأسبق أن 25% من العالم يعاني نقص الغذاء بسبب كوفيد 19.

وأوضح كمال أن مصر كانت من أولى الدول التي تعمل فى مجال الأسمدة بالهيدروجين الأخضر، خلال ستينيات القرن الماضي، مضيفًا أن مصر هي أول بلد في المنطقة يوجد بها طاقة شمسية غير ضارة منذ عام 1913.

وأشار الي أن مصر يمكن أن تصبح مركزًا اقليميًا للطاقة الخضراء، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، للحصول علي كهرباء نظيفة، كما يوجد لدينا أمونيا خضراء وأسمدة خضراء نستخدمها في السفن، جميعها أمور تؤهلنا لنصبح مركزًا للطاقة الخضراء، كما أن الموارد البشرية تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الأخضر.