رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: مصر بدأت في تقليل نسبة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية _ قال الدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر لديها قانونين بيئية منذ 28 عام ونحن نسير مع دول العالم في هذا المجال.

وأوضح الجبلي، خلال منتدى المجتمع الأخضر الطريق نحو الجمهورية الجديدة، أن الطاقة تتطور بشكل كبير ومصر تسعى للاستفادة من ذلك التطور، منوها إلى أن المصانع القديمة جاري تطويرها لتواكب آليات العصر الحديث.

وأكد أن مصر بدأت على سبيل المثال في تقليل نسبة الانبعاثات البيئية من 50% إلى 5% وهذا يؤكد أنها سبقت بعض الدول في الاهتمام بالمناخ ومشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن قواعد البيانات هي التى تساعد في الالتزام بالمعايير البيئية، مشددا على اهتمام الدولة بتعديل التشريعات لمواجهة التغيرات المناخية، ولذلك فإن وزارة البيئة أعدت عدة برامج لمكافحة الانبعاثات الضارة بهدف الوصول الناجح للتحول الأخضر.