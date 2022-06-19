شريف الجبلي: اتحاد الصناعات ساهم في تمويل 780 مشروعا يراعي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 04:08 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية _ قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات المصرية ، إن المكتب ساهم في تمويل 780 مشروعًا يراعى الاقتصاد الأخضر بقيمة 480 مليون جنيه.

وأضاف الجبلي، خلال فعاليات منتدى المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة، والذى تنظمه مؤسسة عالم المال فى دورته الأولى، إنه تم ضخ حوالي 130 مليون جنيه فى مشروعات الطاقة، ونظرا لنجاح المشروع وزارة البيئة أضافت 40 مليون جنيه جديدة.

وأكد الجبلي، أن تحسين الناحية البيئية فى المصانع يعد مشروعًا اقتصاديًا ويفيد الـ780 مصنع الذين تم العمل عليهم، مؤكدًا أن مكتب الالتزام البيئي يقوم بعمل دراسات كاملة يحقق عائد للمصانع كبير وهذا المشروع حال تطبيقه سيدخل مصر في الاقتصاد الأخضر بصورة فعالة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات ، أن قمة المناخ كوب 27 تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقارة أفريقيا، باعتبارها أقل القارات انبعاثات التي تؤثر على البيئة بنسبة 3.5%، ومع ذلك تتاثر بالتغيرات المناخية.

وشدد الجبلي، أنه بالنسبة للتشريعات من المؤكد ستخرج قمة المناخ ببعض القرارات والتوصيات الخاصة بتغير المناخ، ونتيجة ذلك حال وجود أمر جدبد سيغير ذلك قانون البيئة.

ونوه أن البنية الأساسية في مصر قوية لإنتاج الأمونيا، موضحا أن الاقتصاد الأخضر أصبح واقعًا ملموسًا، حيث يجب أن يكون هناك وعيًا أكتر على المستوى الشعبي، يتم تضمينه فى مناهج المدارس والجامعات، كما أن الكثير من الدول فيما بعد ستضع معايير للاستدامة واستخدام الاقتصاد الأخضر للتصدير.