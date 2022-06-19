نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحركات ضيقة لأسعار الذهب في السوقين العالمية والمحلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 04:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – تحركت أسعار الذهب بالسوق العالمية والمحلية في نطاق ضيق، بفعل ترقب بيانات اقتصادية حول التضخم، بجانب نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف بالأسواق العالمية، إذ خسر نحو 6 دولارات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 0.7% للأوقية، وكان المعدن الاصفر في طريقه لخسارة 1.5%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو، وذلك بفعل صعود الدولار، وإجراءات التشديد الصارمة التي اتخذتها البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم.

وقام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، كأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994، في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

وأضاف، أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1847 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1841 دولارًا، حيث أن ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، في حين يتطلع الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم دون الاضطرار لخنق النمو.

ولفت إلى أن الأسواق تترقب توجهات المستثمرين أما إلى الملاذات الآمنة، وسط تزايد معدلات التضخم، وضعف النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أو الى الدولار والسندات، ومن ثم سيتحدد من خلالها التحركات المقبلة لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

في حين أن البنوك الدولية توقعت وصول سعر أوقية الذهب لمستوى 2100 دولارًا، في حالة انتعاش الطلب في الأسواق الناشئة، وتتوجه البنوك المركزية إلى رفع حيازتها من الذهب، وسط ضعف متوقع للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حتى عام 2023.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بشكل طفيف إذ كسب نحو 6 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الاسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 999 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 1005 جنيهات.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1149 جنيهًا، وبلغ عيار 21 سعر 1005 جنيهات، وحقق عيار 18 منطقة 862 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 8040 جنيه.

وأوضح إمبابي، أن السوق المحلية تترقب قرار البنك المركزي المصري المصري بتحديد مصير أسعار الفائدة، ومن ثم شهدت حركة المبيعات حالة من التباطؤ في ظل توقع المواطنين تراجع الأسعار.