وزير قطاع الأعمال: تدشين 3 مشروعات لإنتاج مكونات السيارات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 02:13 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطيه_ انطلقت فعاليات منتدى المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة، صباح اليوم الأحد، والذي نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، فى دورته الأولى تحت عنوان الطريق إلى قمة المناخ الــ 27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

ومن جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام، عمل شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات على تطوير محركات المركبات والسيارات الكهربائية وتطوير البطاريات في نظم التحكم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم تدشين ثلاث مشروعات لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية.

وأوضح توفيق، خلال الجلسة الأولى من المنتدى، أن وزارة قطاع الاعمال العام تعمل على مشروع جديد لإنشاء 360 ميجا، من خلال استغلال الأمونيا الخضراء على أن تتعاقد الوزارة اليوم مع وزارة الكهرباء لتدشين هذا المشروع.