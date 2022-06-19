مال وأعمال

بتروبراس البرازيلية تعتزم رفع أسعار الوقود بسبب الحرب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بتروبراس البرازيلية تعتزم رفع أسعار الوقود بسبب الحرب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 02:13 مساءً - سي ان بي سي _ كشفت بتروبراس أكبر شركات النفط في أمريكا اللاتينية أنها سترفع سعر البنزين بنسبة 5.18% والديزل بنسبة 14.2%، نظرًا للارتفاع الكبير الذي يشهده سعر النفط في العالم، مشيرة بشكل مباشر إلى الحرب في أوكرانيا.

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وفي ذات السياق اتهم الرئيس البرازيلي بولسونارو شركة بتروبراس بأنها يمكن أن تغرق البرازيل في الفوضى، فقد ارتفعت أسعار الوقود العام الماضي بحوالي 33% علمًا أن أحدث رفع للأسعار حصل قبل 3 أشهر.

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من جهة أخرى بلغ معدل التضخم 11.73% وهو أعلى بكثير من الهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري والذي لايتجاوز 3.5%.

ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة الأساسي لـ11 مرة متتالية لمواجهة التضخم، كما يجدر التذكير أن اقتصاد البرازيل يواجه مشاكل بعد مرحلة كوفيد، إضافة إلى ضغوط التضخم التي تسبب فيها التدخل العسكري في أوكرانيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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