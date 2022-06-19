انت الان تتابع خبر استقرار اسعار الذهب.. تعرف على تسعيرة الاحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في الأردن ، الاحد ، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 37.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.10 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.10 و 33.60 دينار على التوالي.

وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دنانير.