انت الان تتابع خبر الأمانة تزف بشرى سارة لأصحاب سيارات الكهرباء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد باستراتيجية أمانة عمان الكبرى للأعوام (2022 – 2026)، بتوجه الأمانة لاستثمار 2,5 مليون دينار، في محطات شحن السيارات الكهربائية، وتوسعة انتشارها بالعاصمة عمّان.

وتهدف الأمانة من ذلك، تشجيع استخدام المركبات الكهربائية مع الاستثمار في مرافق إعادة الشحن ذات الصلة وخاصة في المرافق العامة والمؤسسات الحكومية.

ويتضمن المشروع؛ اعتماد المركبات الكهربائية على مستوى أسطول السيارات الحكومية أو السيارات الخاصة، وتركيب محطات الشحن في المؤسسات الحكومية والمحطات العامة والمساكن الخاصة.

كما تهدف الأمانة لتعديل تسعير الكهرباء في أوقات معينة لتشجيع استعمال اسطول السيارات الكهربائية، وتطوير أعمال إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في عمان.

ووضعت الأمانة “عدد محطات الشحن الكهربائية” كمؤشر رئيسي لقياس تنفيذ المشروع، الذي سينفذ بالشراكة مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة وشركة الكهرباء الوطنية.

وأطلقت أمانة عمّان الأسبوع الماضي، استراتيجيتها للأعوام 2022-2026، والتي تتضمن 212 مشروعا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا استراتيجيا بكلفة اجمالية 918 مليون دينار.