انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 19-6-2022.. “الطماطم بـ5 جنيهات والليمون بـ 40” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد موقع “دوت الخليج ”، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، لما يقدمه للقراء من خدمات، أهمها أسعار المنتجات والسلع بشكل يومي، وفي كل صباح، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الخضار والفاكهة، بسبب أهميتهما الكبيرة واحتياج كل مطبخ لهما.

أسعار الخضار والفاكهة

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 25 جنيهًا.

– كيلو الكوسة بـ7 جنيهات.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.

– كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو البطيخ الجيزاوي بـ 6 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.