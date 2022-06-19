انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد19-6-2022.. الكيلو انخفض 12 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 19 يونيو 2022، تباين نسبي في غالبية الأنواع، إلا أن سعر الكندوز الصغير تراجع بقيمة 12 جنيهًا في الكيلو الواحد، واستقرت باقي الأنواع مع بداية التعاملات الصباحية، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وموسم الأضاحي.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم الحمراء الأحد 19-6-2022.

أسعار اللحوم الحمراء

سجل كيلو اللحم الكندوز الصغير: 161.67جنيه، بتراجع 11.88 جنيه.

سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 157.62 جنيه.

سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 159.29 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 152.69جنيه.

سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.